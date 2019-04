TV-Quoten: "Rufmord"-Drama im ZDF lag gestern vorn

Mit dem Drama "Rufmord" hat das ZDF am Montagabend die meisten Zuschauer geholt. Den Film mit Schauspielerin Rosalie Thomass als Lehrerin, die sich gegen eine Rufmord-Kampagne und Cybermobbing wehrt, schauten um 20.15 Uhr durchschnittlich 4,93 Millionen Menschen - ein Marktanteil von 16,2 Prozent.



Direkt dahinter platzierte sich Günther Jauch, für dessen Quiz "Wer wird Millionär?" bei RTL sich 4,30 Millionen (14,4 Prozent) entschieden.



Das Erste lag mit dem dritten Film der fünfteiligen BBC-Naturdoku "Wilde Dynastien" anders als bei den vorherigen Ausgaben knapp unter drei Millionen: Durchschnittlich 2,98 Millionen (9,9 Prozent) interessierten sich nach den Schimpansen im Senegal und den Kaiserpinguinen in der Antarktis für die "Königin der Löwen" in Kenia. Die 20-Uhr-"Tagesschau" verfolgten im Ersten 4,81 Millionen (17,5 Prozent).