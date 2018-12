TV-Quoten: Schwarzwald-"Tatort" so schwach wie nie

Ein ungeklärter Doppelmord, eine mysteriöse Brandleiche und ein verwirrter Student: 6,27 Millionen Zuschauer haben "Damian", den dritten Fall des Schwarzwälder "Tatort"-Teams, verfolgt.



Der ARD brachte dies einen Marktanteil von 18,4 Prozent und den Quotensieg am Sonntagabend. Es war allerdings die bisher schwächste Zuschauerzahl für die Schwarzwälder "Tatort"-Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) - den Auftakt im Oktober 2017 hatten 9,13 Millionen gesehen, den zweiten Fall im Mai 2018 noch 8,02 Millionen.