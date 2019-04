TV-Quoten: Sieg für Pokalkrimi - "Traumschiff" auf Platz zwei

Halstenberg vor Hehn: Der Nationalspieler macht mit seinem Treffer den Sieg für RB Leipzig klar. Das Pokalspiel ist TV-Quotensieger. Der "Traumschiff"-Kapitän schippert auf Platz zwei.



Die Zuschauerzahl für das DFB-Pokalspiel am Dienstagabend waren nicht überragend - aber es reichte für den Qutensieg. Im Schnitt 5,37 Millionen verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten die Partie zwischen RB Leipzig und dem Bundesliga-Kontrahenten FC Augsburg. Der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent - gut jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.



Die Sachsen schafften es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung ins DFB-Pokal-Halbfinale einzuziehen. Das entscheidende Tor schoss Marcel Halstenberg Sekunden vor Ende der Verlängerung per Handelfmeter.