TV-Quoten: Topmodels vor Europawahl

Politiker-Debatten - zumal zur EU - sind oft nur schwer ans deutsche Fernsehpublikum zu bringen. Auch das "#tvDuell zur Europawahl" lässt viele Zuschauer zur Konkurrenz der anderen Sender flüchten.



Das "#tvDuell zur Europawahl" im ZDF war alles andere als ein Quotenhit. Nur 1,68 Millionen Politik-Interessierte waren ab 20.15 Uhr im Zweiten dabei. Die Spitzenkandidaten Manfred Weber (EVP) und Frans Timmermans (SPE) erreichten also nur jeden 17. Zuschauer im Gesamtpublikum (5,8 Prozent). Zum Vergleich: Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel", in der das rothaarige Model Vanessa seinen Ausstieg verkündete, sahen zeitgleich 2,37 Millionen (8,6 Prozent).