Tagesschau knackt halbe Million-Marke bei Instagram-Abos

Die Tagesschau baut ihre Position als führender deutscher Nachrichtenanbieter auf Instagram aus.



Die Tagesschau der ARD wird auf dem sozialen Netzwerk Instagram immer populärer. Als führender deutscher Nachrichtenanbieter hat sie bei der Zahl der Follower die 500.000-Marke geknackt. Zum Vergleich: 2018 konnte die Tagesschau einen Zuwachs von 330.000 Abonnenten verzeichnen. Mit der halben Million Instagram-Follower liegt die Tagesschau vor den Angeboten von "Bild", "Spiegel online" oder "ZDF heute".