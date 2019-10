"Tatort"-Ermittler Miroslav Nemec moderiert "Mann tv"

Miroslav Nemec (65), bekannt als "Tatort"-Kommissar Ivo Batic aus München, moderiert die nächste Ausgabe der losen Reihe "Mann tv" im WDR.



Nemec sieht bei Freundschaften zwischen Männern und Frauen keinen großen Unterschied: "Für mich sind Frauen Partnerinnen, Freundinnen, mit denen ich mindestens über die gleichen Themen wie mit einem Mann sprechen kann - wenn nicht vielleicht sogar über mehr oder anders oder besser."