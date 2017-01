"Teamwork": Zwei Astronauten beim ersten Außeneinsatz des Jahres

Für die Raumstation ISS beginnt 2017 mit Wartungsarbeiten im All. Der erste Außeneinsatz des Jahres verläuft routiniert. Nächste Woche soll der Franzose Pesquet zum ersten Mal die ISS verlassen.



Bei mehrstündigen Außenarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS haben zwei US-Astronauten wichtige Wartungsarbeiten verrichtet. Nach gut sechs Stunden im Weltall kletterten ISS-Kommandant Shane Kimbrough und Astronautin Peggy Whitson am Freitag wieder zurück durch die Schleuse in den Außenposten der Menschheit, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.



Die beiden Astronauten montierten unter anderem drei neue Lithiumionen-Batterien. Dafür entfernten sie alte Nickel-Wasserstoff-Zellen. Diese waren mehr als zehn Jahre im Einsatz und sollen nicht mehr verwendet werden, wie die Agentur Tass meldete.



Da Kimbrough und Whitson ihre geplanten Arbeiten etwa eine Stunde früher als erwartet erledigt hatten, gab ihnen die Bodenkontrolle weitere Wartungsaufgaben. Unter anderem verlegten sie ein Netzwerkkabel und demontierten eine Außenlampe.