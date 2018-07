Tele 5 verzeichnet positive Halbjahresbilanz

Mit zwei hausinternen Quotenrekorden seit Senderbestehen für die Monate März und Mai sowie vier abgeräumten Kreativ-Awards, sieht sich der Sender in seiner neuen Markenstrategie bestätigt.



Deutsche Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren bescheren Tele 5 Marktanteile von bis zu 2,1% im Wochendurchschnitt - für den kleinen Sender sind das Rekordwerte.