Telekom: Stockende Videos auf Apple-Servern sorgen für Frust

Wenn Videostreams stocken, Downloads zur Ewigkeit werden und das Lade-Symbol zum Dauergast, wird Streaming zur Geduldsprobe. Dieser müssen sich momentan einige Telekom-Nutzer stellen, die auf den Apple-Server zugreifen wollen.



Mehrere Telekom-Nutzer klagen über Peering-Probleme zwischen Telekom und Apple. Das berichtet "Heise". Wer auf die Apple-Dienste im Netz der Deutschen Telekom zugreift, muss demnach momentan mit stockenden Videos und langsamen Downloads rechnen.