Telekom und Telefónica Deutschland intensivieren Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit soll Synergie-Effekte nutzen, um den Netzausbau zu beschleunigen. Weiterhin wird die sukzessive Erweiterung der aktuellen Antennen auf den 5G-Standard vorbereitet.



Die Vereinbarung zwischen den beiden Telefon-Riesen sieht vor, langfristig rund 5000 Mobilfunkstandorte der Telefónica Deutschland an die leistungsfähigere Glasfaserinfrastruktur der Deutschen Telekom anzubinden. Die so erzielten Synergien will die Telekom wiederum für den eigenen Netzausbau nutzen. Eingesparten Ressourcen sollen es weiterhin ermöglichen, zusätzliche Gebiete zu erschließen und auf die 5G Technologie vorzubereiten. Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner äußerte sich am Rande der Vertragsunterzeichnung entsprechend zufrieden: "Bei unserer Kooperation gewinnen alle, weil Telekom und Telefónica Synergien nutzen."