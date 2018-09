The Next Rocky: Sport1 sucht den nächsten Boxstar

Rund 150 Box-Begeisterte träumen davon "Sport1: The Next Rocky" zu werden. Aber nur einer kann am Ende als Sieger hervorgehen und einen Profivertrag gewinnen.



Am Mittwoch sollen ab 18 Uhr auf Sport1.de und YouTube die 16 Teilnehmer bekannt gegeben werden, die am Casting für "Sport1: The Next Rocky" teilnehmen dürfen. Die Sendung moderieren werden Laura Schlüter und Tobias Drews, Leiter Boxen von Sport1.