"The Shot": Doku über Sportfoto bei UHD1

Der Actionsport-Fotograf Lorenz Holder stellt sich der Herausforderung, mit nur einem Schuss das perfekte Foto zu schießen. Eine seiner gewagtesten Sessions zeigt er auf UHD1 by HD+ in dem Film "The Shot".



Zusammen mit dem BMX-Fahrer Paul Thölen will Lorenz Holder den perfekt inszenierten Schuss schaffen. Dafür hat er eine analoge Großformatkamera und lediglich einen einzigen Versuch. Bei UHD1 by HD+ trifft die sportliche Dynamik auf analoge Fotografie.