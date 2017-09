"The Voice Kids": Max Giesinger ersetzt Sasha

Max Giesinger wird in der nächsten Staffel "The Voice Kids" den Platz von Sasha einnehmen. Der Sänger war einst selbst bei "The Voice of Germany" entdeckt worden.



Sänger Max Giesinger (28) wird in der neuen Staffel der Fernseh-Castingshow "The Voice Kids" in der Jury sitzen. Das wurde auf der offiziellen Facebook-Seite der Sat.1-Sendung mitgeteilt. Für Giesinger ist es eine Art Rückkehr. Er hatte 2012 in der ersten Staffel von "The Voice of Germany", der Version für Erwachsene, den vierten Platz belegt.