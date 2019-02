Top oder Flop - Welche Berlinale-Filme lohnen sich?

Bei den 69. Internationalen Filmfestspielen Berlin konkurrieren 17 Filme um die Preise, den Goldenen und die Silbernen Bären. Aber welcher Film lohnt und welcher nicht? Ein paar Einschätzungen zum Mitreden:



"The Kindness of Strangers" von Lone Scherfig (Dänemark): Sozialdrama mit Bill Nighy über mehrere Menschen in Lebenskrisen, deren Wege sich in New York kreuzen. Pro: Den Schauspielern gelingen feine Charakterstudien und einige ironische Momente. Contra: Die vorhersehbare Handlung gleitet in den Kitsch ab.