Traditionsduell in der der Regionalliga Südwest

Sport1 zeigt weiter Spiele der Regionalliga. Dort findet sich derzeit viel Tradition.



In den unteren Ligen tummeln sich derzeit die Traditionsvereine. So auch in der Regionalliga Südwest. Hier trifft am kommenden Montag, dem 13. August 2018, der SV Waldhof Mannheim auf den FSV Frankfurt. Die Partie wird live ab 19.55 Uhr im Free-TV auf Sport1 übertragen.