Twitter: Mehr Transparenz bei Wahlwerbung

Die Aufregung um russische Einmischung in den US-Wahlkampf bringt striktere Regeln für Internet-Firmen auf den Plan. Diese wollen das mit dem Versprechen von mehr Transparenz abwenden. Bei Twitter soll Wahlwerbung klarer ausgezeichnet werden.



Nach dem Wirbel um mutmaßlich russische Meinungsmanipulation im Internet verspricht Twitter mehr Transparenz bei Werbeanzeigen. Insbesondere bei Wahlwerbung solle in einem "Transparenz-Center" unter anderem eingesehen werden können, von wem sie bezahlt wurden und auf welche Nutzergruppen die Anzeigen ausgerichtet waren. Grundsätzlich bei allen Anzeigen sollen Nutzer der erfahren können, wie lange eine Werbekampagne läuft, und welche davon auf sie persönlich zugeschnitten wurden, erklärte Twitter am späten Dienstag.