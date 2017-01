Twitter schafft "Kaufen"-Button ab

Schon seit längerem wird beim Kurznachrichtendienst Twitter umstrukturiert und umgebaut. Nun ist mit dem Ende des "Kaufen"-Buttons der Onlinehandel dran.



Seit Monaten machen immer wieder Meldungen die Runde, wie kritisch die Lage beim Kurznachrichtendienst Twitter aussieht. Die Plattform verliere Nutzer und an Beliebtheit. Deshalb kommen beim Mikroblogging-Dienst viele Aspekte azuf den Prüfstand, darunter auch der Online-Handel.