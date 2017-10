Twitter schmeißt "Russia Today" als Werbekunden raus

Twitter hat entschieden, auf die beiden Putin-nahen russischen Medien "Russia Today" und "Sputnik" als Werbekunden zu verzichten. Das bereits eingenommene Geld will das Unternehmen spenden.



In seiner Entscheidung stützt sich Twitter auf die Einschätzung der US-Geheimdienste, dass sich beide im Dienste der russischen Regierung in den amerikanischen Präsidentschafts-Wahlkampf 2016 eingemischt haben.