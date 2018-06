Über 50-Jährige spielen am meisten PC- und Videogames

Über 50-Jährige sind die größte Gruppe der Gamer, das teilte Branchenverband game heute mit. Damit wächst das Spieler*innen Durchschnittsalter auf 36,1 Jahre.



Nutzer von Computer- und Videospielen werden immer älter. Während das Durchschnittsalter vergangenes Jahr noch bei 35,7 Jahren lag, beträgt es in diesem Jahr bereits 36,1 Jahre. Grund sei die starke Nachfrage aus der Altersgruppe der über 50-Jährigen, wie der Branchenverband game am Mittwoch mitteilte. Innerhalb eines Jahres sei die Anzahl der Spieler und Spielerinnen in diesem Alter um 800 000 auf insgesamt 9,5 Millionen gestiegen. Die über 50-Jährigen stellen damit mittlerweile die größte Gruppe der Spieler in Deutschland.