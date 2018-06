UKW-Abschaltung: Fortschritte im Konflikt um Antennen

Der Streit um die Nutzungsgebühren für UKW-Frequenzen hält an - ein Kompromiss scheint aber mittlerweile in Sichtweite.



Im erbittert geführten Streit um die Nutzungsgebühren für die Antennen von UKW-Hörfunksendern nähern sich die Konfliktparteien offenbar langsam einem Kompromiss. Die Teilnehmer einer hochrangig besetzten Schlichtungsrunde wollten sich am Montag auf Nachfrage nicht zum Stand der Verhandlungen äußern. Branchenkreisen zufolge laufen die Gespräche aber konstruktiv, so dass eine Abschaltung der UKW-Antennen nicht mehr unmittelbar droht.