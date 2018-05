Uber steigert Umsatz um 70 Prozent

Trotz Problemen mit seinen Roboterwagen-Fahrten in Arizona wächst der Umsatz des Fahrdienstvermittlers Uber um 70 Prozent.



Der Fahrdienstvermittler Uber wächst einem Zeitungsbericht nach weiter kräftig. Im ersten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 70 Prozent auf 2,59 Milliarden Dollar (2,21 Mrd Euro), wie das "Wall Street Journal" am Mittwoch aus einem Finanzbericht des Unternehmens zitierte. Gegenüber dem Vorquartal betrug der Zuwachs demnach 7,5 Prozent.