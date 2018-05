Uma Thurman erhält Hauptrolle in Netflix-Serie

Uma Thurman (48), Star aus Actionfilmen wie "Kill Bill" und "Pulp Fiction", begibt sich für Netflix vor die Kameras.



Der Videostreaming-Dienst kündigte die neue Dramaserie "Chambers" um übernatürliche Ereignisse mit Thurman in einer der Hauptrollen am Dienstag an. Sie spielt darin die Mutter einer überraschend gestorbenen jungen Frau, deren Herz für eine Organspende verwendet wurde.