Umfrage: Deutsche faul bei der App-Installation

Wenn es um die Anzahl neu installierter und regelmäßig genutzter Apps geht, ist deren Anzahl in Deutschland relativ gering. Wie eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts Kantar Emnid zeigt, haben im letzten Jahr 19 Prozent der Befragten gar keine Apps verwendet. 20 Prozent gaben an, nur eine bis zwei Apps heruntergeladen zu haben. 27 Prozent der Studienteilnehmer nutzen nur zwischen fünf bis neun Apps regelmäßig und nur fünf Prozent sind mit 20 oder mehr Apps zu Gange.