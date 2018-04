Umfrage: Im Bett mit Facebook und Co.

Direkt nach dem Aufwachen die neusten Instagram-Fotos checken, oder durch die Twitter- und Facebook-Timelines scrollen - halb Deutschland geht im Bett online.



Der Digitalverband Bitkom wollte wissen, wann und wobei wir Deutschen Social Media nutzen und hat deshalb eine Umfrage unter 1.212 Internetnutzern ab 14 Jahren in Auftrag gegeben. Nach Angaben des Verbands ergibt die Studie, dass das Bett einer der beliebtesten Orte für Social Media bleibt. 57 Prozent nutzen an diesem gemütlichen Plätzchen soziale Medien.