Unitymedia: Details zur Analogabschaltung 2017

2017 will Unitymedia als erster Kabelanbieter die Volldigitalisierung hierzulande angehen und komplett auf digitalen Fernsehempfang umstellen. Nun gibt es auch erste Details, wie der Umstieg ablaufen soll.



Über Satellit und Antenne kommt das Fernsehen längst digital daher, nur das Kabel hinkt noch hinterher. Hier steht derzeit immer noch kein Termin fest, an dem die Analogabschaltung angegangen werden soll. Allerdings pirscht hier der Kabelanbieter Unitymedia nach vorn und wird als erster deutscher Kabelanbieter den Umstieg von analog auf digital vollziehen.