Unitymedia: Im neuen Tarif auf 3 Geräten gleichzeitig fernsehen

Im November will Unitymedia Kunden mit seinen aktualisierten Kombipaketen anlocken. Der Kabelnetzbetreiber stellt seine "3play"-Angebote vor. Wie bereits bei den "2play"-Tarifen kann zwischen verschiedenen Stufen gewählt werden: "Start", "Jump" und "Fly".