Unitymedia empfiehlt Verbrauchern jetzt zu handeln

Bei einer Präsentation und anschließender Diskussionsrunde am Mittwoch in Frankfurt, die von der Deutschen TV Plattform organisiert war, wurde der Fahrplan der Analogabschaltung im Kabelnetz von Unitymedia bekannt gegeben.



Unitymedia ist derzeit anderen Kabelnetzbetreibern in Deutschland weit voraus. Das Ende der analogen Programmverbreitung in den Netzen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg ist bereits im Juni 2017 vorgesehen. Zwischen dem 1. und 30. Juni schaltet der Kabelnetzbetreiber in fünf Wellen die analoge Verbreitung ab. Rund 640.000 Kunden in den genannten Verbreitungsgebieten betrifft diese Analogabschaltung.