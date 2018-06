Unitymedia launcht Download 2 Go-Funktion bei Horizon Go

Maxdome-Kunden können mit Horizon Go ab sofort Filme und Serien für einen begrenzten Zeitraum downloaden und dadurch auch offline ansehen.



Unitymedia erweitert Horizon Go. um die neue Funktion Download 2 Go. Damit können Kunden mit einem Maxdome-Abonnement Filme und Serien herunterladen, auf ihrem mobilen Endgerät speichern und bis zu 14 Tage lang ohne Internetverbindung anschauen.