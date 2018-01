Unterhaltungselektronik erwartet gutes Jahresgeschäft

Rosige Perspektiven tun sich laut Prognose dem Branchenverband gfu für die Hersteller von Unterhaltungselektronik auf. In Europa erwartet man 2018 sogar den stärksten Schub.



Die Branche der Unterhaltungselektronik geht mit guten Prognosen für das laufende Jahr an den Start. Weltweit werde 2018 der Umsatz voraussichtlich um knapp vier Prozent steigen und die Marke von einer Billion US-Dollar Marktvolumen übertroffen werden, teilte der Branchenverband gfu am Dienstag mit. Für rund drei Viertel des gesamten Umsatzes sind demnach Smartphones (48 Prozent), TV-Geräte und mobile PCs (jeweils 12 Prozent) sowie Tablets (3 Prozent) verantwortlich.