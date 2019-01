Update: Auch Merkel vom Datenklau betroffen

Auf Twitter sind massenweise persönliche Daten, wie Handynummern und Kreditkarteninfos, veröffentlicht worden. Auch Daten, Faxe und Briefe von Bundeskanzlerin Merkel sind betroffen. Laut Bundesregierung muss es sich dabei aber nicht zwingend um einen Hackerangriff handeln.



Von der massenhaften Veröffentlichung sensibler Daten im Internet ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betroffen. In dem Datensatz tauchen unter anderem eine Faxnummer, eine E-Mailadresse und mehrere Briefe von der und an die Kanzlerin auf. Wie sensibel die Angaben sind, blieb zunächst offen.



Die massenhafte Veröffentlichung teils sensibler Daten, die von Politikern, Parteien und Prominenten stammen, sorgt bundesweit für Aufregung. Wie das RBB-Inforadio berichtete, wurden massenweise persönliche Daten und Dokumente über Twitter veröffentlicht. Wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist und welche Motivation dahintersteckt, war am Freitagmorgen noch unklar. Auch ob alle Daten authentisch sind, war zunächst offen. Der Inhaber des genannten Twitter-Accounts beschreibt sich selbst mit Begriffen wie Security Researching, Künstler, Satire und Ironie.