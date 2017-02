Urteil: Kein Komplett-Verbot von Böhmermanns "Schmähkritik"

Das "Schmähgedicht" von Jan Böhmermann, dass zu einer Staatsaffäre geführt hatte, wird nicht vollständig verboten. Das entschied das Hamburger Landgericht am Freitag, bestimmte Passagen dürfen aber weiterhin nicht veröffentlicht werden.



Auch fast ein Jahr nach Uraufführung beschäftigt das "Schmähgedicht" von Jan Böhmermann die Gerichte. Das Gedicht, welches den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unter der Gürtellinie angriff, war vom ZDF-Satiriker als Beispiel für in Deutschland nicht erlaubte "Schmähkritik" vorgetragen wurden. Ein komplettes Verbot des Gedichtes, wie von Erdogan gefordert, wird es jedoch nicht geben. Dies entschied das Landgericht Hamburg am Freitag.