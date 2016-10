Verbraucherschützer kritisieren Gesetz gegen Abmahn-Abzocker

Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat die Bundesregierung aufgefordert, beim Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken nachzubessern. Gegen viel zu hohe Abmahnkosten sei das Gesetz nämlich unwirksam.



Verbraucher seien immer noch nicht vor dem Geschäft mit hohen Abmahnkosten geschützt. Das kritisiert der Verbraucherzentrale-Bundesverband. In einer Untersuchung kam er zu dem Ergebnis, dass das im Oktober 2013 in Kraft getretene Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken in vielen Bereichen unwirksam sei.