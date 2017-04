Verleger klagen gegen Online-Angebot von Radio Bremen

Der Streit zwischen den Verlegern und den Öffentlich-Rechtlichen über deren Online-Angebote geht in die nächste Runde. Nun klagen mehrere norddeutsche Verlage gegen Radio Bremen wegen zu hoher Presseähnlichkeit.



Gegen die Online-Berichterstattung von Radio Bremen gehen mehrere Zeitungsverlage der Region gerichtlich vor. Die Verleger hätten eine Klage beim Landgericht eingereicht, weil die "pressemäßige Berichterstattung" auf "radiobremen.de" nicht in Einklang stehe mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, teilte der Zeitungsverlegerverband Bremen am Donnerstag mit. Der BGH hatte 2015 verkündet, Rundfunkangebote dürfen nicht presseähnlich sein. Als presseähnlich gelten sie, wenn Textbeiträge im Vordergrund stehen.