Verwirrung um Raab-Comeback

Nachdem am Wochenende Details zu Stefan Raabs Rückkehr auf die Bühne kolportiert worden waren, gab es von dessen Management nun ein scharfes Dementi.



Die Comeback-Show von Stefan Raab in der Kölner Lanxess-Arena wird wohl doch nicht live bei ProSieben übertragen. Letzteres hatten am Wochenende "Spiegel Online" und "Bild" fälschlicherweise berichtet - zudem waren prominente Gäste wie Die Toten Hosen angekündigt worden, was nun ebenfalls heftig dementiert wurde. Auch die bereits angekündigte Anwesenheit der ehemaligen Raab-Schützlinge Max Mutzke, Lena Meyer-Landrut und Stefanie Heinzmann dürfte damit in Frage stehen.