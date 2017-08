Vier deutsche Nominierungen für Rose d'Or

Vier deutsche Fernsehproduktionen dürfen in diesem Jahr auf die Auszeichnung mit der renommierten Goldenen Rose hoffen - zwei der ARD und zwei von Vox. Letztmalig gewann "Circus Halligalli" 2014 eine Goldene Rose für Deutschland.



Von Vox gehen die Sendungen "Kitchen Impossible" und der "Club der roten Bänder" an den Start, die Hoffnungen der ARD beruhen auf der Comedyserie "Kroymann" und dem "Terror - Ihre Urteil". Der Thriller nach einem Justizdrama von Ferdinand von Schirach kämpft mit zwei englischen und einem niederländischen Film in der Kategorie TV Movie, wie die Europäische Rundfunkunion, Veranstalter des Preises, am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte.