Vodafone tritt für 52 Millionen KMS-Anteile an Tele Columbus ab

Die Tele Columbus AG wird die Vodafone-Anteile an der Kabelfernsehen München ServiCenter übernehmen. Nur ein kleiner Teil verbleibt bei Vodafone. Dieses Geschäft lässt sich Tele Columbus 52 Millionen Euro kosten.



Kabelfernsehen München ServiCenter - kurz KMS - gehört bald vollständig zum Kabelnetztbetreiber Tele Columbus AG. Wie das Unternehmen am 27. Oktober bekannt gab, wird die Tele-Columbus-Tochter pepcom die restlichen Firmenanteile, die bislang Vodafone hält, übernehmen.