Vodafone will mit Sim-Karte E-Bikes vor Langfingern schützen

Das Unternehmen stattet Pedelecs des Herstellers Zemo mit einem intelligentem Diebstahlsschutz aus, doch umsonst gibt es den nicht.



Vodafone stattet E-Bikes des Herstellers Zemo mit einer intelligenten Diebstahlsicherung aus. Ab Oktober werden alle neuen Modelle der Marke mit einer fest im Rahmen integrierten Sim-Karte in den Handel kommen, teilte das Unternehmen gemeinsam mit der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft ZEG am Donnerstag mit. Die Fahrräder tauschen über das Mobilfunknetz von Vodafone rund um die Uhr Daten mit dem Besitzer aus und schlagen zum Beispiel Alarm, wenn ein Dieb mit dem Rad aus einem zuvor festgelegten Bereich flüchtet. «Gemeinsam mit Zemo lassen wir die modernsten E-Bikes jetzt sprechen», sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland.