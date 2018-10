Vodafone zieht immer engere Kreise um Unitymedia

Schon bald könnte Unitymedia endgültig in die Hände von Vodafone geraten. Was den Briten dazu noch fehlt, ist die Zustimmung der EU-Kommision. Diese hat das Unternehmen jetzt beantragt.



Wie das "Handelsblatt" berichtet, stecken das britische Unternehmen Vodafone und die Kölner Firma Unitymedia mitten in der lang angekündigten Übernahme. Demnach hat Vodafone diesen Schritt jetzt bei der EU-Kommission beantragt.