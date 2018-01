Volleyball-Spitzenspiel heute live auf Sport1

Während traditionell die Vierschanzentournee die Fußball-freie Zeit im Winter überbrückt, läuft bei Sport1 dann typischerweise die Darts-WM. Die ist zwar nun vorbei, aber man hat ja noch andere Sportarten im Programm, zum Beispiel Volleyball.



In der Volleyball-Bundesliga der Männer steht nämlich eine richtige Kracherpartie an. Am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr steigt das Spiel United Volleys Rhein-Main gegen den VfB Friedrichshafen live im Free-TV auf Sport1.