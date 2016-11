Vox: Großes Weihnachtskonzert mit Xavier Naidoo

Vox feiert Weihnachten dieses Jahr mit einem großen "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert". Xavier Naidoo lädt die Stars der dritten Staffel zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen.



Kurz vor Weihnachten zeigt Vox "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert". Gastgeber Xavier Naidoo lädt die Stars der dritten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" in das österreichische Ellmau ein, ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtshits zu performen. Beginnen soll das Konzert am 20. Dezember um 20.15 Uhr.