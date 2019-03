WDR 4 startet Radio-Comedy mit Margie Kinsky und Bill Mockridge

Von den TV-Bildschirmen kennen wir sie schon, bald sind Margie Kinsky und Bill Mockridge auch im Radio zu hören. "Margie und Bill" ist ihre neue Comedy-Serie bei WDR 4.



Margie Kinsky und Bill Mockridge gehen ab diesem Montag (1. April) mit "Margie und Bill" bei WDR 4 an den Start. Das Paar, das seit 35 Jahren verheiratet ist, hat sechs Söhne - von denen sicherlich der Comedian und Moderator Luke der bekannteste ist.