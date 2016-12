WDR: Domian geht das letzte Mal auf Sendung

Night-Talker Dominan möchte nachts nicht mehr der Kummerkasten der Nation sein und hört mit seinem Telefontalk beim WDR auf. Am Freitag geht er das letzte Mal mit "Domian" auf Sendung.



Für viele Schlaflose und Sorgengeplagte kaum vorstellbar, doch nun ist es soweit: Domian hört auf. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember wird der Moderator zum letzten Mal mit seinem Telefontalk im WDR-Fernsehen und bei Radio 1Live auf Sendung sein. Er wolle endlich auch mal ein normales Leben führen und wieder häufiger die Morgensonne sehen, erklärte er, als er vor anderthalb Jahren seinen Abschied ankündigte.



Seinen Entschluss habe er bis heute nicht bereut, sagte der 58-Jährige jetzt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in Köln. "Natürlich ist auch etwas Wehmut dabei, die Sendung ist so verwachsen mit meinem Leben. Aber alles hat seine Zeit." In den vergangenen Monaten seien in der Redaktion massenweise Mails von Menschen eingegangen, die traurig seien, weil sie demnächst niemanden mehr hätten, an den sie sich mit ihren Anliegen wenden könnten. Domian wirkt geradezu betreten, als er davon erzählt. Aber er möchte eben nicht mehr der Kummerkasten der Nation sein - jedenfalls nicht nachts.