WDR Hörspiel setzt Cixin Lius Kult-Trilogie "Trisolaris" fort

Die "Trisolaris"-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu genießt bei Science-Fiction-Fans und Literaturkritikern gleichermaßen Kultstatus. Nach dem Erfolg der Hörspieladaption des ersten Teils ("Die drei Sonnen") setzt der WDR das Epos nun fort.



"Der dunkle Wald" steigt ein in den Kampf der Menschheit ums Überleben. Die Spezies Mensch ist in Gefahr - die Trisolarier wollen die Erde einnehmen und haben Zugriff auf alle Daten der Menschheit.