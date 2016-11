WDR plant dank Sparkurs ausgeglichenen Haushalt

Nach Jahren des defizitären Wirtschaftens plant der Westdeutsche Rundfunk für 2017 mit einem ausgeglichenen Haushalt. Der Rundfunkrat hat die Vorlage von Intendant Tom Buhrow abgesegnet.



In den vergangenen Jahren hatte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) immer wieder große finanzielle Lücken im Haushalt zu beklagen, was zu einem rigiden Sparkurs inklusive Stellenabbau führte. Dieser zeigt nun Wirkung, denn für das Jahr 2017 plant WDR-Intendant Tom Buhrow nun mit einem ausgeglichenen Haushalt. Am Donnerstag stimmte auch der Rundfunkrat der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt dem Plan zu.