WDR räumt bei Lola-Nominierungen ab

Insgesamt 21 Nominierungen für den diesjährigen Deutschen Filmpreis kann der WDR für seine Produktionen bzw. Produktionsbeteiligungen melden. Unter den fünf nominierten Filmen ist auch der Überraschungshit "Toni Erdmann".



Seit 1951 wird die Lola, wie der Deutsche Filmpreis auch genannt wird, vergeben. In diesem Jahr sind gleich fünf Produktionen des WDRs dabei. Sie sind für insgesamt 21 Preise nominiert.



So ist die WDR/ARTE-Produktion "Wild" darunter. Sie ist gleich in sieben Kategorien für eine Lola vorgesehen, unter anderem als Bester programmfüllender Spielfilm, Beste Regie (Nicolette Krebitz) und Beste Weibliche Hauptrolle (Lilith Stangenberg) sowie "Beste Männliche Nebenrolle" (Georg Friedrich).