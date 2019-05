"Wahlarena" zur Europawahl heute in der ARD

Wenige Tage vor der Europawahl stehen sich im Ersten die Spitzenkandidaten Frans Timmermans (SPE) und Manfred Weber (EVP) in der "Wahlarena" gegen├╝ber. ARD und ZDF strahlen insgesamt zwei TV-Duelle aus.



Um 20.15 Uhr f├Ąllt am heutigen Dienstag (7. Mai) der Startschuss f├╝r die "Wahlarena" in der ARD. Anlass f├╝r das TV-Duell ist nat├╝rlich die bevorstehende Europawahl am 26. Mai. Im Ersten stehen zur Primetime die beiden europ├Ąischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans (Sozialdemokraten) und Manfred Weber (Konservative) Rede und Antwort.