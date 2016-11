Wegen "Akte X": ProSieben im Visier der Jugendschützer

Das viel beachtete Comeback der Mystery-Kultserie "Akte X" hat für ProSieben ein unerwartetes Nachspiel: Die Kommission für Jugendschutz sah in der Ausstrahlung einer Folge einen Verstoß. Nun droht dem Sender eine Geldstrafe.



In den 1990er Jahren gehörte "Akte X" zu den Kultserien schlechthin, das überraschende TV-Comeback Anfang 2016 weckte entsprechend großes Interesse. In Deutschland sicherte sich ProSieben die Ausstrahlung und durfte zumindest mit den Quoten bei der Zielgruppe zufrieden sein. Doch nun hat die Ausstrahlung für den Sender ein unerwartetes Nachspiel.