Weihnachtsgewinnspiel: DVB-T2-Antenne zu gewinnen

DIGITAL FERNSEHEN verlost in der Vorweihnachtszeit auch in diesem Jahr attraktive Preise. Heute können Teilnehmer eine One for All SV 9495 gewinnen und somit DVB-T2-HD-Sender noch optimaler empfangen.



DVB-T2 HD und Freenet TV stehen vor der Tür – und damit ein Quantensprung in der Bildqualität. Denn die neue Digitalterrestrik bringt erstmals Fernsehen in Full HD auf den Bildschirm. Doch das schwächste Glied in der Signalkette bestimmt den TV-Genuss. Daher lohnt für DVB-T2 Nutzer die Anschaffung einer neuen Antenne wie der SV 9495 von One For All – geeignet bis 4K Ultra HD.



Sie punktet nicht nur durch eine automatische Verstärkungsregelung (bis 54 db), die stets für ein gleichbleibendes Ausgangssignal sorgt. Der integrierte Signalpegelanzeiger erleichtert zudem die optimale Positionierung der Antenne. Die Aufstellung ist flexibel stehend, liegend oder an der Wand hängend möglich.

Für kristallklare Bilder und besten Sound sorgt der integrierte 3G/4G-Blockfilter. Er lässt lästige Störungen durch Mobilfunk außen vor. Neben DVB-T2 unterstützt die SV 9495 von One For All auch den Empfang des neuen Digitalradios im DAB-Plus-Standard – für noch mehr Programmvielfalt beim Audiogenuss. Das schlanke, unauffällige Design sorgt für spielend leichte Integration der Zimmerantenne in jede Wohnlandschaft. Geeignet für eine Entfernung von bis zu 25 km zum Senderstandort.



Der Gewinn wird von One for all gesponsert. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schreiben Sie im nachfolgenden Kommentarfeld, warum Sie dieses Gerät gewinnen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir die One For All SV 9495. Die Gewinner werden von uns im Anschluss persönlich via PM-Nachricht angeschrieben und nach ihren persönlichen Daten gefragt. Bitte platzieren Sie zu Ihrer Sicherheit keine persönlichen Angaben in der Nachricht.



Teilnahmeberechtigt sind alle Mitspieler mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einsendeschluss ist der 18. Dezember 2016. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.