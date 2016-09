Welt-Gruppe startet mit N24 Doku ersten Doku-Kanal im Free-TV

Das Wettrennen um den ersten frei empfangbaren Dokumentationskanal ist gelaufen. Vor Kabel Eins Doku der ProSiebenSat.1-Gruppe startet am heutigen Samstag N24 Doku in den regulären Sendebetrieb.



Dokumentationskanäle gibt es hierzulande derzeit nur im Pay-TV, im frei empfangbaren Fernsehen müssen die Doku-Fans auf die einzelnen Formate des Genres zurückgreifen, die auf den TV-Sendern laufen. Zumindest bisher. Denn in diesem Jahr gehen in Deutschland gleich zwei Dokumentationskanäle im Free-TV an den Start. Den Anfang macht dabei N24 Doku, der am heutigen Samstag den regulären Sendebetrieb aufnimmt und N24 damit zur großen Schwester macht. Über Astra 19,2 Grad Ost war das Programm bereits vor über zwei Monaten aufgeschaltet worden. Los geht es auf N24 Doku um 14.15 Uhr mit "USA Top Secret: Rätsel aus Stahl und Stein (2)".