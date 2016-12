"Wendehammer": "Tatort" zwischen High-Tech und Spießbürgertum

In seinem vierten Fall geht das Frankfurter "Tatort"-Duo Janneke und Brix einem Mordverdacht in einer Einfamilienhaus-Siedlung nach. Der anspielungsreiche "Wendehammer" bietet dabei zwischen IT und Spießertum jede Menge Humor.

Paul Brix (Wolfram Koch, links), Anna Janneke (Margarita Broich) und Nils (Jan Krauter) Bild: © HR/Degeto/Bettina Müller

Krimi-Schriftstellerin Betti Graf ist sich sicher: Ihr lebenslustiger Nachbar Abendroth wurde umgebracht - und zwar von einem anderen Nachbarn. Der Täter Nils Engels sei "ein wirklich böser Mensch", versichert sie den Frankfurter "Tatort"-Kommissaren. Weil Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) gerade nicht wirklich viel zu tun haben, gehen sie dem Verdacht der Schriftstellerin in der Einfamilienhaus-Siedlung nach. Die liegt in einer Sackgasse. "Wendehammer" heißt daher der "Tatort" des Hessischen Rundfunks, den das Erste an diesem Sonntag um 20.15 Uhr zeigt. Broich wurde dafür bereits mit dem Hessischen Film- und Kinopreis in der Kategorie "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet.



IT-Super-Spezialist Nils Engels wirkt in der spießigen Vorstadtsiedlung wie ein futuristischer Fremdkörper. Das Haus seiner verstorbenen Oma hat er zu einer cleanen High-Tech-Festung ausgebaut. Er hält sich Besucher mit Strom vom Leib, hat mit "Cassie" seine persönliche Computer-Assistentin entwickelt und trägt bionische Kontaktlinsen. Mit seinen Algorithmen kann er den Strom in ganz Frankfurt lahm legen. Als die Kommissare bei ihm klingeln, erscheinen sofort ihre Lebensläufe auf einem seiner vielen Bildschirme.